Първата японска ракета носител не успя да полети към космоса

Я понската ракета Еч 3, която е първата нова японска тежка ракета носител, не успя да излети в космоса и да изведе в орбита сателит, предназначен да наблюдение на севернокрейските балистични ракети, предадоха световните агенции.

Japan’s space agency has aborted the launch of the first of its new flagship series H3 rockets, which was carrying an observation satellite also fitted with an experimental infrared sensor that could detect missile launches. https://t.co/nygSaT2lvE