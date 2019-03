П ротестиращи направиха опит да проникнат в парламента в Тирана. Албанската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстрантите, съобщи ДПА, като се позовава на косовската телевизия Клан ТВ.

Хиляди привърженици на опозицията се събраха днес на нов протест в албанската столица с искане за оставка на премиера Еди Рама. Опозицията обвинява Рама в корупция, изборни нарушения и връзки с организираната престъпност.

After anti-govt demonstrators tried to break into Albania's parliament in Tirana, police let off tear gas and fired water cannons at the crowd. pic.twitter.com/E2kJR3haL5