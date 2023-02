Почина актьорът Ричард Белзър, известен с ролята си в "Закон и ред: Специални разследвания"

П очина актьорът и комик Ричард Белзър, известен с ролята си на детектив Джон Мунк в "Homicide: Life on the Street" и "Закон и ред: Специални разследвания". Той беше на 78 години, съобщи People.

Бил Шефт потвърди новината пред The Hollywood Reporter. "Той имаше много здравословни проблеми...", каза Шефт пред изданието. Белзър е починал в дома си във Франция.

След като новината за смъртта на актьора бе оповестена публично, редица известни личности отдадоха своята почит към него.

Ларейн Нюман, която беше част от актьорския състав на Saturday Night Live от 1975 до 1980 г., е една от многото, които отдадоха почит на Белзър в Twitter.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2