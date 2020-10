Почина носителят на Нобелова награда за химия Марио Молина

П очина нобеловият лауреат по химия през 1995 г. Марио Молина.

Той е издъхнал в родния си град Мексико сити на 77-годишна възраст, съобщиха световните агенции.

Mario José Molina-Pasquel Henríquez (March 19, 1943–Oct. 7, 2020) was a Mexican chemist who played a pivotal role in the discovery of the Antarctic ozone hole, & was a co-recipient of the 1995 Nobel Prize in Chemistry. 🙏 #RIP#NobelPrize @NobelPrize #ScienceTwitter #Mexico 🇲🇽 https://t.co/kYlQyK3KpI