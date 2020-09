Почина Лий Кърслейк

Бившият барабанист на британската рок група „Юрая Хийп“, Лий Кърслейк почина в събота на 74-годишна възраст, съобщава музикалното списание "Rolling Stone".

Според изданието причината за смъртта на музиканта, участвал и в записа на първите два албума от групата на британския рок музикант Ози Озбърн - "Blizzard of Ozz" (1980) и "Diary of a Madman" (1981), е рак на простатата.

Смъртта на Кърслейк е потвърдена от китариста и автор на песни на "Юрая Хий" “Кен Хенсли: "С най-голяма тъга в сърцето ви съобщавам, че Лий Кърслейк, мой приятел от 55 години и най-добрият барабанист, с когото съм свирил, загуби битката си с рака днес в 3:30 сутринта. Слава Богу, той почина спокойно, ще ни липсва много", цитира списанието думите на Хенсли. Не се уточнява къде точно епочинал Кърслейк..

Китаристът на групата Мик Бокс коментира тъжната новина. "Лий беше един от най-добрите хора на Земята. Освен че ми беше като брат, той беше и невероятен барабанист, певец и автор на песни. Той обичаше живота без изключение и беше много обичан от феновете си, както и от всички, които срещна по пътя си", написа Бокс във Фейсбук.

