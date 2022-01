Почина руският актьор Леонид Куравльов

Р уският актьор Леонид Куравльов почина на 85-годишна възраст след тежко боледуване, предаде ТАСС, като цитира съобщение на Съюза на кинематографите.

Той е бил настанен в московска болница с пнемномия в началото на месеца, разказа синът му Василий. Преди седмица актьорът е изписан и приет в друго лечебно заведение за рехабилитация.

🕯 Soviet-Russian brilliant film actor Leonid #Kuravlyov passed away today at the age of 85.



🎥 His many memorable characters in such classics as “Ivan Vasilievich: Back to the Future”, “The Little Golden Calf” are part of #cinema hall of fame, embedded deep in our hearts. pic.twitter.com/zrAj0qO074