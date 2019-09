И звестният руски театрален и кинорежисьор Марк Захаров, народен артист на Съветския съюз, почина днес в Москва на 85-годишна възраст, съобщи ТАСС.

Режисьорът е бил приет в клиника на 20 август с възпаление на белите дробове, в началото на септември е бил изписан, но по-късно получава ново възпаление.

В продължение на 46 години Захаров ръководеше прочутия московски театър "Ленком". Захаров е поставил около 150 постановки на театрална сцена.

Сред най-прочутите му филми са "12 стола", "Формулата на любовта", "Обикновено чудо", "Същият този Мюнхаузен" и много други.

Захаров е автор и съавтор на сценариите на "Звезда на пленителното щастие", "Бялото слънце на пустинята" и др.

"I understand what your trouble is. You are too serious. All the stupid things on earth are done with a serious facial expression. Smile, gentlemen!" excerpt from "The Very Same Munchhausen" Soviet television fantasy movie directed by Mark Zakharov, USSR, 1980 pic.twitter.com/QFGgD03FiE