Н а 70-годишна възраст почина дългогодишният китарист на АББА Ласе Веландер, предаде Daily Mail, цитирано от NOVA.

Шведския музикант е свирил в някои от най-големите хитове на групата през 70-те и 80-те години.

ABBA stars dies at the age of 70 after falling ill with cancer https://t.co/iexOjHTP6i