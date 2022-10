Почина актьорът Лесли Джордан

Н а 67 години почина актьорът и комик Лесли Джордан, съобщи People.

Той е загинал при автомобилна катастрофа в Холивуд.

Полицията в Лос Анджелис е потвърдила за People, че инцидентът е станал днес около 9:30 ч. местно време.

