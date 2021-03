Почина актьорът и режисьор Бертран Таверние

Ф ренският актьор, сценарист и режисьор Бертран Таверние почина на 79-годишна възраст, съобщи АФП.

Бертран Таверние е заснел около 30 филма. Сред най-известните са "Около полунощ", спечелил "Оскар" през 1985 г. за най-добра музика, "Съдията и убиецът", "Полицейски отряд L-627".

Дебютният филм на Таверние "Часовникарят от Сен-Пол" му носи специална награда на журито на Берлинале през 1974 г. Той печели и "Златна мечка" за "Примамката". Таверние е избран за най-добър режисьор на кинофестивала в Кан през 1984 г. за "Една неделя в провинцията". Носител е и на четири награди "Сезар". Печели награда БАФТА за чуждоезичен филм с "Живот и нищо друго" през 1990 г. Кинофестивалът във Венеция му присъжда награда "Златен лъв" за цялостна кариера през 2015 г.

