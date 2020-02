Още жертви на самолетната катастрофа в Истанбул

Б роят на жертвите при тежкото кацане на самолета на авиокомпания Pegasus на летище "Сабиха Гьокчен" се увеличи до трима души.

Ранените са 179, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на изявление на турския министър на здравеопазването Фахретин Коджа.

По-рано беше съобщено за един загинал и 157 ранени.

СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА

В сряда, самолетът на авиокомпания Pegasus, изпълняващ полет от Измир за Истанбул, излезе от пистата на летище "Сабиха Гьокчен" в Истанбул по време на кацане и се разцепи на три части.

Самолет се счупи на две и избухна в пламъци в Истанбул

Летището е затворено, генералната прокуратура на Турция започна разследване на инцидента.

Според губернатора на Истанбул Али Ерликая на борда са били общо 183 души: 177 пътници, включително две деца, и шестима членове на екипажа.

По предварителна информация времето е станало причина за трагедията.

139 people injured after passenger plane skids off runway and breaks into three pieces on landing at an airport in Istanbul, Turkeyhttps://t.co/QMy5h8ij1w pic.twitter.com/RbOju3FS0Y