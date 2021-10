Облечен като Жокера намушка 17 души, искал смъртна присъда

М ъж, облечен като филмовия антигерой Жокера, намушка 17 души, пътуващи с метрото в Токио. Единият от ранените е в безсъзнание, съобщава БГНЕС.

Нападателят също така разлял запалима течност във вагона и я запалил, в резултат на което няколко от седалките са обгорени.

Намериха части от човешки тела и две глави в Токио

Нападението е извършено, докато влакът се движел между две станции.

Полицията е арестувала престъпника, след като влаковата композиция пристигнала на следващата гара.

Смъртна присъда за "убиеца от Туитър” в Япония

Мъжът не е оказал съпротива при задържането, а действията си обяснил с желанието да убие поне двама души, за да получи смъртна присъда.

BREAKING: Police in Japan say a man brandishing a knife on a Tokyo commuter train has stabbed several passengers before setting a fire.



A suspect has reportedly been arrested.



Latest world news: https://t.co/FUyQphDPxF pic.twitter.com/sTvttpLCqh