Нов проблем забави трафика в Суецкия канал

Т рафикът в Суецкия канал се забави днес заради проблеми на петролния танкер M / T Rumford в южната част на канала, съобщиха уебсайтовете за корабоплаване MarineTraffic и TankerTrackers, цитирани от Ройтерс.

Източник на агенцията е заявил, че от управлението на Суецкия канал са уведомили компаниите, M / T Rumford е имал проблеми с двигателя и на помощ са били изпратени два влекача.

TankersTracker съобщи по-късно в Twitter, че M / T Rumford вече се насочва на север.

There seems to be a slowdown of traffic at the #Suez Canal again, as another ship, the #Rumford, is facing difficulties there.

We are waiting on details but as you can see from our Playback video, tugs in the area rushed to help the #tanker. #SuezLiveonMT pic.twitter.com/f5AGcG8vHG