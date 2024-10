"Не знаех, че съм бременна": Рускиня роди в тоалетната на турско летище и заряза бебето

Р уска гражданка е решила да се отърве от новороденото си бебе като го изостави в тоалетна на летището в Анталия.

Предполага се, че бебето е родено в тоалетната и там е изоставено.

Бебето е намерено само 12 минути по-късно от почистващия персонал.

Майката, Екатерина Бурназкина, е задържана от властите, заедно с майка ѝ Елена Бурназкина, преди да се качат на полет за Москва.

Смята се, че Елена Бурназкина е главният инициатор на престъплението.

