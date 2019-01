Пожарът, избухнал след взрива на тръбопровод с гориво в щата Идалго в Мексико е овладян, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Експлозията взе най-малко 21 жертви. Ранените са 71 души, като повечето са настанени с тежки изгаряния в болница.

Експлозията и пожарът възникнаха на мястото на незаконно включване в тръбопровода в момент, когато там са се намирали десетки хора, които източват гориво.

Във връзка с трагедията Националната комисия за извънредни ситуации започна работа в страната. Град Мексико изпрати четири хеликоптери до Идалго с лекари, за да помогнат на пострадалите.

Най-малко 20 души бяха убити, а 71 са ранени при експлозия и последвал пожар на нефтопровод в централния мексикански щат Идалго, съобщи губернаторът на щата Омар Фаяд, цитиран от ДПА.

Местни медии съобщиха, че стотици души са се били събрали при нефтопровода при Тлахуелилпан, на 85 км северно от столицата Мексико, след като той бил пробит, за да източат петрол с кофи. Причината за експлозията се разследва.

Държавната петролна компания Пемекс съобщи, че нефтопроводът е бил незаконно пробит.

По някои оценки миналата година Пемекс е загубила около 3,1 милиарда долара заради кражби на петрол от престъпни групировки и корумпирани служители.

