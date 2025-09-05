Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

С поред проучване, американските военни са определени като най-големият институционален източник на парникови газове в света, съобщава Newsweek.

Защо това е важно

В проучването се посочват мащабът на потреблението на енергия, необходимо за поддържане на военни бази, глобалният транспорт на персонал, оборудване, оръжия и честите тренировъчни учения, като основни фактори за по-широкия въглероден отпечатък. Констатациите подчертават глобалните климатични последици от оперативния мащаб на американските военни.

Какво трябва да знаете

Проучването, ръководено от Райън Томбс от Университета на щата Пенсилвания и публикувано в PLOS Climate, се основава на публично достъпни данни от Министерството на отбраната на САЩ, обхващащи периода от 1975 до 2022 г., свързвайки намаляването на военните разходи със значително намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.

Изследователите установиха, че намаляването на разходите има по-голям ефект върху намаляването на потреблението на енергия, отколкото увеличението на разходите върху увеличаването на потреблението на енергия. Допълнителни анализи показват, че това се дължи на намаляването на потреблението на енергия от съоръжения, превозни средства и оборудване, и по-специално на реактивно гориво, определено от Министерството на отбраната.

„Започнахме това проучване, без да сме напълно сигурни какво ще открием. Има публикувани проучвания за въздействието на нарастващата милитаризация върху околната среда, но изучаването на ефектите от намаляването на военните разходи беше открит въпрос“, каза Томбс пред Newsweek.

„Мисля, че констатацията, че намаляването на разходите е имало по-голямо въздействие от увеличаването им, беше малко изненадваща, но имаше смисъл и е и нещото, което наистина се открои в нашите анализи.“

World's Biggest Polluter Is in the US, Study Finds https://t.co/w5edpCPifZ — #TuckFrump (@realTuckFrumper) July 3, 2025

Проучването показва също, че съкращенията на разходите за американските военни биха могли да имат значителни последици за потреблението на енергия.

„Показваме, че големи, устойчиви съкращения на разходите биха могли да доведат до годишни икономии на енергия, подобни на това, което Словения или американският щат Делауеър консумират годишно до 2032 г.“, каза Томбс.

Андрю Йоргенсън, професор по социология в Университета на Британска Колумбия и съавтор на изследването, заяви пред Newsweek в четвъртък, че изследването е допринесло за интердисциплинарната наука за обществените причини за изменението на климата.

Докато много от предишните изследвания се фокусират върху фактори като икономически растеж, корпорации, динамика на населението и технологии, той каза, че тези нови открития подчертават ролята на американските военни „в причиняването на антропогенни климатични промени, предвид огромния обем изкопаеми горива, които консумират“.

„Нашите открития... подчертават необходимостта от разглеждане на ролята на американските военни“, каза Йоргенсън. „Това също така предполага път за смислена декарбонизация и смекчаване на климатичните промени, макар и много труден, предвид акцента на администрацията на Тръмп върху увеличаването на военните разходи на САЩ и атаките ѝ срещу климатичната наука и климатичната политика, както и нарастващия натиск върху други държави по света също да увеличат военните си разходи.“

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Според The ​​Conversation, към 2022 г. въглеродните емисии на американските военни надвишават тези на близо 140 национални правителства. Доклад за климатичната стратегия на армията от 2019 г. определя Министерството на отбраната на САЩ като най-големия институционален потребител на петрол в световен мащаб.

През 2020 г. само потреблението на електроенергия от американската армия е генерирало 4,1 милиона тона парникови газове - с 1 милион тона повече от общите емисии на топлина и електроенергия на Швейцария през 2017 г.

През февруари 2022 г. армията публикува стратегия, с която се ангажира с нулеви нетни емисии до 2050 г. и цел за електрифициране на военния си автомобилен парк и преминаване на базите към електроенергия без въглеродни емисии. Изменението на климата стана много по-малко приоритетно по време на настоящата администрация на Тръмп.

В изявление на 10 март министърът на отбраната Пийт Хегсет омаловажи ролята на изменението на климата в Министерството на отбраната на САЩ, съобщи The Independent . „Ние провеждаме обучения и бойни действия“, каза Хегсет, отхвърляйки климатичните инициативи като извън отговорността на военните. Неговата позиция се отклони както от политиката на Пентагона за климата в предишни администрации, така и от собствените изследвания на отдела. Коментарите на Хегсет предизвикаха критики, особено след като се има предвид, че годишните емисии на военните са общо приблизително 51 милиона метрични тона, предимно от сгради и превозни средства.

Коментар

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел: „Пентагонът... обяви, че премахваме програмите и инициативите за борба с изменението на климата, които са несъвместими с основната ни военна мисия.“

Какво се случва след това

Авторите на проекта за проучване на климата PLOS установяват, че продължаващото намаляване на военните разходи до 2032 г. може да доведе до драматични годишни икономии на енергия.