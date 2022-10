Мост рухна в Индия, десетки са загинали

В исяш мост над река рухна в индийския град Морби. Над 40 души са загинали, а десетки други са тежко ранени, съобщиха индийските власти, цитирани от агенциите.

Към момента на срутването на моста имало около 500 души. Над 100 се озовали във водата. На място има спасителни екипи.

230-метровото съоръжение е на 140 години и е строено по време на британското управление.

То беше затворено за ремонт в продължение на половин година и бе открито за посетители едва миналата седмица. Премиерът Нарендра Моди контролира лично спасителната операция, в която се включиха и местни жители.

На кадри, разпространени от местна телевизия, се вижда как хора се държат за кабелите на рухналия мост, докато екипите се опитват да ги спасят.

A suspension bridge has collapsed in India's western Gujarat state.



Sky's @ashnahurynag says it's unclear how many people were on the bridge at the time - but at least 40 people have been killed according to local officials.



More here: https://t.co/MQ3ZD8VRoW pic.twitter.com/VbTSxwmfWS