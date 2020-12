Мощен взрив в склад в Англия, множество ранени

Г олям взрив избухна в склад край английския град Бристол. Има множество ранени, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на говорител на пожарната.

Преди това пожарната служба заяви в Twitter, че е реагирала на инцидент, след като е била повикана заради голяма експлозия в Ейвънмут, Югозападна Англия.

Службата каза, че са били изпратени и екипи на полицията и спешна помощ.

#England : Multiple casualties reported after an explosion at a warehouse in Avonmouth - PA pic.twitter.com/L60ntfEXD5

По информация на посолството на България в Лондон няма данни за пострадали българи при аварията в станция за пречистване на отпадни води в английския град Бристол.

"Мисията ни е в контакт с местните власти и в готовност да окаже съдействие при необходимост", съобщиха от Министерството на външните работи.

A local British emergency services department says there have been “multiple casualties” following a large explosion at a warehouse near the southwest England city of Bristol. https://t.co/06v7zQxL1M