Моралес си тръгна, Боливия с нов президент

К онституционният съд на Боливия призна за законно решението на втория заместник-председател на Сената Янине Анес от опозиционната партия Демократично единство да поеме правомощията на държавен глава след оставката на президента, предаде ТАСС.

В постановлението на съда се казва, че тъй като необходимостта от предаване на правомощията на държавен глава е предизвикана от отсъствието на президента, за това (предаването на властта) не е необходимо нито приемане на закон, нито решение на парламента.

По-рано днес Анес обяви, че поема функциите на президент и обеща възможно най-скоро да бъдат произведени нови президентски избори.

Това стана, след като президентът Ево Моралес подаде оставка и замина в изгнание в Мексико.

Центристкият кандидат за президент Карлос Меса, който оспори резултатите от президентските избори и настояваше за втори тур, приветства в Туитър Анес като "новия конституционен президент на Боливия", предаде Франс прес.

Фернандо Камачо,опозиционният водач на протестите срещу Моралес, също призна сенаторката за временен президент и призова привържениците си да спрат демонстрациите.

