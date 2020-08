Мистериозни семена пристигат от Китай по пощата

П олската полиция поиска гражданите да уведомят органите на реда, ако получат подозрителни пакети със семена от Китай, без да са ги поръчали.

Подобни пакети първо започнаха да пристигнаха в САЩ, а след това и в Европа. Появиха се съобщения че подобни пратки са пристигнали и в Япония, Великобритания, Тайван, Австралия.

Експертите предупреждават, че такива семена не могат да бъдат засети.

Китайските семена на Луната умряха

„Семената са с неизвестен произход и най-важното - с неизвестен фитосанитарен статус и могат да бъдат източник на нови вредители, опасни за растенията, които все още не съществуват в страната и в Европейския съюз. Такива организми като гъби, бактерии, вируси и др. Представляват потенциална заплаха за растенията в околната среда. При благоприятни условия за развитие и отсъствие на природни врагове и ограничаващи фактори, те могат да се разпространяват, причинявайки икономически и екологични загуби“, казват експертите.

A U.S. agency said it identified 14 types of plants from the unsolicited packages of seeds that seem to have been mailed from China. Experts are still warning not to plant them. https://t.co/PrOEgsuL1h