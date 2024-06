Кремъл ще следи отблизо предсрочните избори във Франция

К ремъл заяви, че ще следи отблизо предстоящите предсрочни избори във Франция, свикани от президента Еманюел Макрон, предвид това, което той нарича "открито враждебното“ отношение на френското ръководство към Русия, предаде Ройтерс.

„Ще следим всичко това отблизо, особено като се има предвид изключително недружелюбното, дори враждебно отношение на френското ръководство а към нашата страна“, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес.

Говорителят каза, че Русия следи резултатите от изборите за Европейски парламент, в които крайнодесните и евроскептичните партии са постигнали значителни успехи.

