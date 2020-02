Кола блъсна и уби актьора Орсън Бийн

А ктьорът Орсън Бийн загина на 91-годишна възраст, след като бе блъснат от кола в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Бийн се е снимал в много филми, сред които "Анатомия на едно убийство" и "Да бъдеш Джон Малкович". През 1962 г. е отличен с награда "Тони" за участието си в мюзикъла "Subways Are for Sleeping".

It's especially sad to have to say goodbye to Orson Bean, whom so many of us grew up with, in these circumstances.



Goodbye to him. pic.twitter.com/imgLUJWp6Z