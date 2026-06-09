Ким Чен-ун и Си Цзинпин с ключова среща в Пхенян: Договориха разширяване на сътрудничеството

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун и китайският президент Си Цзинпин проведоха среща на върха в Пхенян, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Xi Jinping and Kim Jong Un vow stronger ties as North Korea visit wraps up https://t.co/ry40I1JYki — BBC News (World) (@BBCWorld) June 9, 2026

Според информацията на агенцията разговорите са преминали в дух на сътрудничество, като двете страни са се договорили да разширят взаимодействието си в редица ключови области. Сред тях са икономика, регионална сигурност, културен обмен и политическа координация.

Нов етап в двустранните отношения

Двамата лидери са изразили съгласие, че отношенията между Пхенян и Пекин навлизат в нов етап на развитие. Подчертано е намерението за задълбочаване на стратегическото партньорство и засилване на сътрудничеството по международни и регионални въпроси.

По данни, цитирани от Ройтерс, срещата е била насочена към утвърждаване на политическия диалог и разширяване на практическите контакти между двете държави.

Политически и икономически контекст

Китай остава най-важният икономически партньор на Северна Корея и основен фактор за външнотърговските ѝ отношения. В същото време Пхенян разчита на Пекин и в дипломатически план, включително в контекста на международните санкции и напрежението около ядрената програма на страната.

Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un celebrated what they called the “unbreakable” bond between their two countries, with Xi in Pyongyang, as they sought to project unity in the face of a Western-led global order. https://t.co/Bi4Nel1C0Z — The Washington Post (@washingtonpost) June 8, 2026

В последните години двустранните отношения се развиват на фона на променяща се геополитическа среда в Азия и засилена конкуренция между големите сили в региона.

Значение на срещата

Срещата в Пхенян се възприема като знак за продължаващо укрепване на връзките между двете държави, които традиционно поддържат стратегическо партньорство, основано на политически, икономически и исторически връзки.

Очаква се в бъдеще двете страни да продължат контактите на високо равнище и да конкретизират договореностите, постигнати по време на последната среща на върха.