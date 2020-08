ЕК предлага България да получи 511 млн. евро по инструмента SURE

Е вропейската комисия представи днес пред Съвета предложение да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 млрд. евро на 15 държави членки в рамките на инструмента SURE. Финансовата подкрепа, която ще бъде предоставена на Република България е в размер на 511 млн. евро, информират от пресслужбата на Министерство на финансите.

Борисов обсъди с Урсула фон дер Лайен плана за възстановяване на Европа

Инструментът SURE беше създаден за осигуряване на временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на епидемията от COVID-19. С инструмента се дава възможност Съюзът да предоставя финансова помощ на държава-членка за финансирането на мерки, предназначени за защита на служителите и самостоятелно заетите лица и за намаляване на безработицата и загубата на доходи.

Today marks an important step in protecting jobs and workers across Europe.



We proposed to the @EUCouncil to grant financial support of €81.4 billion to 15 EU countries under the SURE instrument. This will help them preserve employment and support recovery.#StrongerTogether