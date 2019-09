С АЩ са извели от Русия високопоставен руски представител, потвърдил че президентът Владимир Путин лично е ръководил намесата на Москва в американските избори предишната година, съобщи Франс прес, като се позова на американски медии.

Според Си Ен Ен руският представител е работел за САЩ от десетилетия, имал е личен достъп до Путин и е предоставил тайно направени снимки на документи на бюрото на президента. Той е бил изведен от Русия през 2017 г. поради опасения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп или член на неговата администрация може да го предадат без да искат с ненавременните си разкрития на класифицирана информация.

По данни на в. "Ню Йорк таймс" ЦРУ е предложило на своя източник да го изведе от Русия още в края на 2016 г., но той е отказал, позовавайки се на семейни проблеми. Тогава американските тайни служби започнали да се опасяват, че е двоен агент. Страховете им обаче се оказали неоснователни месеци по-късно, когато източникът отстъпил.

Информаторът, чието име не се разкрива, се е оказал важен източник на информация за американските тайни служби. Благодарение на него те са стигнали до заключението, че Путин лично е ръководил намесата в изборите в САЩ през 2016 г. в подкрепа на Доналд Тръмп и във вреда на Хилари Клинтън, пише в. "Ню Йорк таймс".

Според американското издание същият информатор е заявил, че Путин е свързан с хакерската атака срещу сървъра на Националния комитет на Демократическата партия, разкрила много неудобни за лагера на Клинтън съобщения.

Spy pulled from Russia may have been a major loss for US intel services, says Valerie Plame, the former CIA officer whose identity was revealed during the George W. Bush administration in 2003.



Plame is now running for Congress to represent New Mexico. https://t.co/7SHyRn4GEn pic.twitter.com/90KIKX2p77