Жена отвлече новородено бебе в Испания

И спанската полиция откри новородено бебе, отвлечено от болница в Билбао часове по-рано, след което арестува жената, която го е взела, маскирана като медицинска сестра.

Бебето, което е било отвлечено от болница "Басурто" в северния пристанищен град Билбао в сряда вечерта, е било намерено рано в четвъртък "в добро здраве", съобщиха от полицията.

Бебето - чийто пол и точна възраст не се съобщават - е открито на прага на апартамент в жилищен блок в Билбао.

"Тя е оставила бебето там", заяви говорител на полицията за предполагаемата похитителка, като каза, че 24-годишната жена е позвънила на звънеца на апартамента, преди да избяга от мястото на инцидента.

Жената е била задържана няколко часа по-късно в друг район на града.

