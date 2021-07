Читосе Абе – новото „ужасно дете“ на модата

"Вече обичам модата като зрител", каза Жан-Пол Готие зад кулисите на първото дефиле висша мода на марката му с поканената дизайнерка Читосе Абе - негово алтер его в женски род, предаде АФП.

"Ужасното дете" на модата, каквото беше прозвището на Жан-Пол Готие, се оттегли още през януари 2020 г., като отпразнува края на 50-годишната си кариера с грандиозно дефиле в театър "Шатле".

