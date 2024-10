Соня Йончева: Аз съм сексуален фанатик

Б ългарската певица Соня Йончева, смятана за един от най-великите гласове в световната опера, даде откровено и доста пикантно интервю по испанска телевизия.

Тя гостува този вторник в „La Revuelta“ ("Бунтът") - предаване, известно с провокативните въпроси към зрителите.

А интервюто със Соня Йончева се превърна в една от най-откровените изповеди за сезона.

It was such great fun yesterday @LaRevuelta_TVE! Almost 2MM people watched&I hope to see some of you tomorrow at the #AuditorioNacionalMadrid or on Saturday at the #AuditorioOviedo for #DidoAndAeneas. You can see yesterday’s show on

👉 https://t.co/ua38OiXBxg #SonyaYoncheva pic.twitter.com/bEBgzSzKiV