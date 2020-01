Пластмасата може да се окаже по-малкото зло за природата

Премахването на пластмасовите опаковки от магазините всъщност може да навреди на околната среда, сочи изследване, цитирано от BBC.

Фирмите на практика ги заменят с различни алтернативи, чийто екологичен отпечатък не е добре проучен, а някои от тях може би вредят повече на околната среда, отколкото помагат.

Коя е страната забранила напълно пластмасата

Стъклените шишета например тежат доста повече от пластмасата, което означава, че транспортирането им изисква повече гориво и съответно генерира повече вредни емисии. Хартиените пликове пък имат по-голям въглероден отпечатък от найлоновите торбички и освен това са много по-трудни за рециклиране.

Simple message of "plastic = bad" that can lead to complete plastic bans has potential to backfire & create larger env impacts. Because: – food packaging is important in preventing food waste – plastic alternatives can have larger environmental impacts. https://t.co/qr9gyVyGP8

Авторите на доклада, наречен Plastic Promises и изготвен в рамките на многопартийна работна група в британския парламент, твърдят, че последствията от подмяната на пластмасата с други материали, не са изследвани достатъчно и крият редица рискове.

Някои от супермаркетите във Великобритания например предлагат все повече напитки в гланцирани картонени опаковки, предполагайки, че след това те могат да бъдат рециклирани. Статистиката сочи обаче, че страната разполага със съоръжения за рециклиране само на една трета от наличните картонени опаковки.

Над 80% от потребителите смятат, че биоразградимата пластмаса е екологично чиста. На практика обаче малко хора са наясно с процеса на рециклирането и използването на този тип материали", смята Либи Пийк, автор на изследването.

Да, рециклирането се случва: Изхвърляйте разделно

Оказва се, че в някои ситуации тези материали не подлежат на повторно използване, за разлика от обикновената пластмаса, което всъщност увеличава вредния екологичен отпечатък на цялата индустрия, вместо да го намалява.

През декември 2018 година британското правителство публикува своята дългосрочна стратегия за управление на ресурсите и отпадъците. В нея се предвижда насочване на усилията в три основни направления – засилване на отговорността на производителите по отношение на опаковките, насърчаване на потребителите да връщат използваните бутилки и други съдове чрез въвеждане на депозит за амбалаж и увеличаване на индустриалния капацитет за рециклиране и сметосъбиране.

Read this headline with care. ‘Environment’ here applies ONLY to carbon footprint. Even if plastic is lower carbon than glass & some other materials, plastic still kills millions of seabirds, turtles & marine mammals. Glass, paper & aluminium mostly don’t. https://t.co/ul7CeMDK4t