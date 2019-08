В средата на март за втора поредна година сп. Forbes обяви Кайли Дженър за най-младата милиардерка в света, спечелила парите си сама.

Състоянието на 21-годишната риалити звезда вече достига 1 милиард долара.

На този фон Кайли навърши 22 години и определено го отпразнува подобаващо.

Любимият мъж на милиардерката Травис Скот й подари диамантена огърлица с огромна висулка, която е във формата на устни с разтечен гланц - официалното лого на козметичната линия на риалити звездата.

