П оредица от снимки, заснети за сп. „Лайф“ през есента на 1969 г., запечатват един доста интересен период от историята, а именно ерата на „новите свободи“ или т.нар. „хипи ера“.

Дълги коси, плитки, ресни и панталони – чарлстон, са само част от типичния за това време стил.

Крещящите цветове и ярките десени също влизат в гардероба на младежите, изповядващи хипи културата, и това ясно може да бъде забелязано на снимките от периода.

Културна трансформация на 60-те

Хипи куртурата, наричано още хипи движение, поначало е младежко движение, което възниква в САЩ през 60-те години на XX век.

Някои социолози наричат движението „Фройдистки пролетариат“ поради сексуалната си освободеност и иноваторските за времето идеи.

В този период в САЩ и други точки по света хората започват да отстояват своите граждански права - да подкрепят свободата на сексулна ориентация и да пропагандират сексуална толерантност, права за цветнокожите, природозащитничество, универсални човешки права и свобода на изразяването.

С хипи вълната се популяризира и вегетарианството, освободените полови контакти, употребата на наркотици, живота в самоуправляващи се комуни (някои от които, като например Свободния град Христиания в Дания продъжават да съществат и до днес).

Последователите на културата се отдават и на различни окултни, магични, езотерични или мистични учения и практики, противопоставят се на бюрокрацията, тоталитаризма и потискането на индивидуалността, любовта и хармонията.

На една от снимките се вижда ученичката Розмари Шоонг, която носи типична за културата рокля. За списанието момичето разказва, че е направило роклята си само за 14 долара, след като е видяло модела за 95 долара в местен магазин и ясно отправя своето послание.

Мотото „Мир, любов, свобода“

от песни като „All you need is love“ („Всичко, от което се нуждаеш, е любов“) на Бийтълс и девиза „Make love, not war!“(Прави любов, а не война), ясно изразяват ценностите на последователите на движението, а снимките на Артур Шатц за сп. "Лайф" ги запечатват в цвят.

Хипи движението на 60-те процъфтява с помощта на технологичния напредък и телевизията. Достъпът до важни събития от национален и световен мащаб подсилва хипи вълненията.

Снимки, които разказват истории, в галерия от две части:

Първа част

Втора част

Следвоенните отношения след Втората световна война, събития като първото стъпване на човек на Луната и покушението над Кенеди, както и други бележити моменти от човешката история достигат до домовете на все повече хора в САЩ и Европа, променяйки възгледите им за света.

От САЩ хипарството бързо се разпространява в Англия, оттам и из останалите страни в Европа, а по-късно и в Япония, Австралия и Нова Зеландия. Кулминацията на движението настъпва с Лятото на любовта (The Summer of love) – събиране на около 100 000 души в Сан Франциско през лятото на 1967 г. и фестивалът Удсток през 1969 г.

Вижте още любопитни снимки от периода:

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още интересни новини последвайте страницата ни в Instagram.

Четете още:

Как се е променила българката през годините

Мерилин Монро забавлява американски военни в Корея

Мис България 1967 на 64 - класа, неподвластна на времето