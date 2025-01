Лили Роуз Деп: Филм на татко ме травмира като малка

Д ъщерята на Джони Деп,Лили Роуз Деп призна, че един от филмите на баща ѝ я е травмирал като дете. 25-годишната актриса и модел позира за корицата на списание Herper’s Bazaar и открито говори за връзката с баща си, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Лили Роуз споделя, че участието на татко ѝ във филма „Едуард Ножиците“ ѝ е повлиял дълбоко,

защото в лентата всички били много лоши към баща ѝ. Тя е гледала 61-годишната легенда в много известни филми през годините, което ѝ е помогнало да оформи своята собствена кариера.

Лили Роуз споделя: „Предполага се, че филмите трябва да те накарат да почувстваш нещо. Бях травмирана от „Едуард Ножиците“. Не, защото мислех, че татко изглежда страшно, а защото всички бяха толкова зли към него и наистина се разстроих“.

"My daughter [Lily Rose] was asked by a little old lady in a London hotel restaurant what her daddy did. She answered, “He’s a pirate” - I was very proud of that answer."

Johnny Depp✨ pic.twitter.com/MRgytBiB4Z