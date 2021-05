Котка скочи от петия етаж, за да се спаси и е невредима (видео)

Ч икагска котка може да разполага вече само с още осем живота, след като скочи от прозорец на петия етаж, за да се спаси от пожар в апартамент, предаде Асошиейтед прес.

Служители на противопожарната служба снимали видео отвън на сградата, докато пожарникари потушавали огъня, когато през кълбото от пушек на счупен прозорец се появила черна котка. Тя набързо проучила външната стена на сградата с предните си лапички и после скочила.

Очевидците ахнали, когато четириногото тупнало на земята. То избегнало хоризонтална стена докато профучавало надолу и се приземило на четири крака в тревата, където отскочило веднъж и веднага избягало.

This is definitely one lucky black cat! Here’s the moment a cat jumped from a fifth-floor window of a burning building in Chicago on Thursday. See it take the long leap -- bounce when it lands on the ground -- and then casually walk away as if nothing happened. pic.twitter.com/mG3KloehDe