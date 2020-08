Канадският премиер Джъстин Трюдо става комикс герой

И здателство TidalWave Productions подготвя комикс за живота на канадския министър-председател Джъстин Трюдо.

Той ще е в серията "Политическа власт", в която издателството представя политици от цял свят от 11 години, пише Reuters.

