"IT секторът ще продължи да бъде водещ двигател на икономически растеж и иновации в България и по света" – интервю с Ивайло Кенов

Какво е да си предприемач в една от най-динамичните и перспективни сфери както у нас, така и по света?

Днес Ивайло Кенов – IT предприемач и собственик на IT компанията Ambitioned ще ни сподели какви са неговите прогнози за бъдещето на индустрията, какво прави една ИТ компания успешна и какво да очакват професионалистите в бъдеще:

Какво е бъдещето на ИТ индустрията от гледната точка на един ИТ предприемач? Какви прогнози можете да дадете за следващите една-две години?

Като IT предприемач, виждам бъдещето на IT индустрията като една изключително динамична и развиваща се сфера – така, както досега. Според последните данни, IT секторът продължава да демонстрира значителен ръст, като за 2023 година е отбелязан растеж от около 12% спрямо предходната година. Тази тенденция подсказва, че можем да очакваме подобни или дори по-високи ръстове в следващите години.

Заедно с това наблюдаваме процес на нормализация в пазара, който се ориентира към устойчиви и здравословни темпове на развитие. Това е важно не само за стабилността на индустрията, но и за нейното дългосрочно проспериране. В този контекст, моите наблюдения като предприемач са, че имаме значителен брой запитвания от външни държави за проекти от клиенти за 2024 година, което подчертава увереността на пазара в потенциала на IT сектора.

Относно пазара на труда, виждаме, че търсенето на кадри е постоянно високо - от начинаещи до висококвалифицирани специалисти. Това подчертава не само текущата потребност от квалифицирани служители, но и необходимостта от постоянно обучение и развитие на съществуващите кадри, за да се справят с бързо променящите се технологии и пазарни изисквания.

Аз лично съм оптимист за бъдещето на нашата индустрия. Вярвам, че чрез инвестиране в обучение, технологични иновации и развитие на кадри, IT секторът ще продължи да бъде водещ двигател на икономически растеж и иновации в България и по света. С появата на AI пред нас стоят вълнуващи времена, и аз с нетърпение очаквам да видя как заедно ще преодолеем предизвикателствата и ще се възползваме от възможностите, които ни предоставя бъдещето и тази нова технология.

Как повлияха промените в сектора през последната година върху Вашия бизнес?

През последната година IT индустрията претърпя редица промени, които неизбежно оказаха влияние върху нашия бизнес. В този период станахме свидетели на значителни преструктурирания в бюджетите на много компании в сектора. Ситуацията беше изключително динамична - докато някои проекти бяха спрени, други получиха допълнително финансиране или бяха пренасочени.

Едно от основните наблюдения през този период беше, че въпреки промените, качествените кадри остават много търсени. Този "глад" за квалифицирани специалисти се оказа благоприятен за нашата компания, тъй като успяхме да задържим и дори да привлечем таланти, които допринесоха за нашата устойчивост и растеж през този турболентен период. Добрата новина е, че след месеци на несигурност, в момента ситуацията е значително по-стабилизирана.

Наблюдаваме връщане към по-стабилно състояние на проектите и работата.

Това ни дава увереност, че сме на прав път и че въпреки предизвикателствата, нашата адаптивност и способност бързо да реагираме на промените ни позволява да оставаме релевантни в нашата област. Тези промени ни учиха на ценни уроци за гъвкавост и приспособимост.

Гледаме към бъдещето с оптимизъм, като продължаваме да инвестираме в нашите служители и да развиваме нашите проекти, за да посрещнем нуждите на клиентите ни.

Кои са ключовите фактори, които допринасят за изграждането и поддържането на успешна ИТ компания в днешната конкурентна среда в България?

В нашата компания сме установили, че успехът се крие в няколко ключови фактора, които се оказват решаващи.

Ценим силните взаимоотношения, които изграждаме с всеки, с когото работим, от колеги до клиенти. Вярваме, че основата за дългосрочно партньорство идва от качеството на тези взаимоотношения. Поддържаме приятелска култура, която не се ограничена само до работата – ние изграждаме трайни приятелства и вярваме, че това допринася за по-добра работна среда и вътрешна мотивация на нашия екип.

За нас качеството е измерима цел, а растежът трябва да е устойчив. Не се стремим към бърза печалба. Нашият акцент е върху дългосрочното качество и устойчивия растеж на компанията. Внедряваме инженерни принципи в разработката на софтуер, убедени, че той трябва да се създава със същия сериозен подход, както се строят къщи и автомобили.

Прозрачността е в основата на всичко, което правим. Пълната откритост с всеки партньор, клиент или служител ни позволява да гледаме дългосрочно, като създаваме стабилни и здрави взаимоотношения.

В сектора най-много се цени шампионското мислене, самодисциплината, гъвкавостта и честността. Именно тези принципи помагат да се изгради устойчив и проспериращ бизнес.

Какви умения и знания смятате, че ще бъдат най-ценни за ИТ специалистите през следващите години?

Адаптивността е особено важно качество. В среда, която се променя с бързи темпове, способността да се приспособяваме към нови технологии, методологии и работни процеси може да определи успеха на един специалист.

Желанието за развитие и постоянното учене са не по-малко важни. IT секторът е област, където знанията и уменията бързо могат да остареят. Професионалистите, които активно търсят възможности за учене и усъвършенстване, имат по-добри шансове за кариерно израстване и развитие.

Разбирането на бизнес проблемите и способността да се предлагат технологични решения, които отговарят на конкретни бизнес нужди, също са изключително ценни. IT специалистите трябва да разбират не само как да пишат код, но и как техният труд допринася за крайните бизнес цели.

С навлизането и все по-широкото приложение на изкуствения интелект (AI), уменията за използване на модерни инструменти и технологии стават критично важни. Специалистите не само трябва да могат да използват тези инструменти ефективно, но и да разбират кога те могат да бъдат от полза и кога могат да представляват пречка. По този начин ще могат да вземат информирани решения при интегрирането им в различни проекти.

Как професионалистите в областта на ИТ и начинаещите да се подготвят най-добре за променящите се изисквания на индустрията?

Професията в ИТ сферата е свързана с непрекъснато учене и развитие. Обучението не приключва със завършването на основни курсове или стартирането на първата работа - специалистите трябва непрекъснато да надграждат знанията и уменията си.

Една от стратегиите за подготовка и адаптация към променящите се изисквания е работата върху собствени малки проекти. Това не само помага на професионалистите и начинаещите да приложат на практика наученото и да развият нови умения, но и увеличава техния шанс да бъдат забелязани от потенциални работодатели. Създаването и развитието на лични проекти може да демонстрира инициативност, креативност и способност за решаване на проблеми.

Важно е също така да не се отказват лесно. Навлизането и оставането в ИТ сферата може да бъде предизвикателство, особено в началото на кариерния път. Но упоритостта и готовността да се инвестира време в учене и развитие могат значително да увеличат

шансовете за успех. ИТ професията е една от най-динамично развиващите се и високоплатени в момента, и инвестицията на време и усилия определено си заслужава.

За да се подготвят най-добре за бъдещите предизвикателства, професионалистите и начинаещите трябва също така активно да участват в ИТ общностите, да следят за новите тенденции и технологии, и да се ангажират с непрекъснато обучение чрез онлайн курсове, семинари и конференции. Поддържането на любопитство и отвореност към нови знания и умения е ключово за успешна и устойчива кариера в ИТ индустрията.