Д аяна Рос е една от емблемите на световната музика.

Американската певица, актриса и музикален продуцент става известна през 60-те години на миналия век с участието си в групата Сюпримс (The Supremes). 10 години по-късно започва самостоятелна кариера и по-късно през годините се радва на огромен успех.

ДАЯНА РОС - ЖИВАТА ЛЕГЕНДА НА ПОП МУЗИКАТА

През 1976 г. сп. "Билборд" я обявява за "Артистката на века". Даяна Рос има 12 номинации за "Грами", както и за "Оскар", "Златен глобус", BAFTA и други.

Продала е над 100 милиона албума, освен на сцената, доказва таланта си и в киното.

През 2017 г. Рос получи приз за цялостно творчество на Американските музикални награди, а през 2016 г. тя стана носител на Медала на свободата, връчен ѝ лично от бившия президент на САЩ Барак Обама.

Американската поп звезда Бионсе се появи на тържеството и изпя "Happy Birthday" на певицата Даяна Рос по случай 75-ия й рожден ден на 26 март, съобщи сайтът Ентъртейнмънт тунайт.

Клои Кардашиян, която също беше на партито, засне момента и го публикува в своя Инстаграм.

"Бионсе? Тук ли си?" попита по микрофона дъщерята на Рос - Трейси Елис Рос. "Искаш ли да изпееш "Happy Birthday?" Ела!"

Бионсе беше събрала косата си в стегната висока опашка и носеше тъмна рокля.

Тя взе микрофона и изпълни в своя огнен тембър известната песен, а Даяна Рос стоеше до нея и ликуваше. След това Бионсе лично поздрави юбилярката, която бе избрала блестящ сребрист тоалет.

Място на тържеството бе музеят "Мотаун" в Детройт - бившето звукозаписно студио на "Мотаун рекърдс".

Наред с близките на Рос, то събра много други знаменитости като риалити звездата и майка на Ким и Клои Кардашиян, както и на Кендъл и Кайли Дженър - Крис Дженър и музикалният продуцент и композитор Бери Горди.

Beyonce sangin Happy Birthday to Ms. Diana Ross! Look how excited she is! 🎂😍



(📹 via BeyLegion) pic.twitter.com/LOeYQj7fOd