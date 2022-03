Джоузеф Гордън-Левит ще се превъплъти в образа на Джони Карсън

И сторията на една от най-обичаните телевизионни личности в САЩ - Джони Карсън, ще бъде претворена в сериал, главната роля в който ще изпълни актьорът Джоузеф Гордън-Левит, съобщи "Дедлайн".

Биографичната поредица, озаглавена "Кралят на късната вечер", ще описва всички обрати в живота на любимеца на Америка - работата му в Ню Йорк, Лос Анджелис, Лас Вегас и 30-те му години като водещ на "The Tonight Show" по Ен Би Си от 1962 до 1992 г.

Joseph Gordon-Levitt is set to play one of America’s most beloved TV personalities, Johnny Carson, in a new series https://t.co/XyibGfV65K