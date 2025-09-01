България

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната

1 септември 2025, 16:03
Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно
Източник: iStock photos/Getty images

Л ичните здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно.

Това бе обсъдено днес сутринта на съвместна среща с министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, министъра на електронното управление Валентин Мундров, „Информационно обслужване“ АД и представители на Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Електронизацията е приоритет за Министерството на здравеопазването. Целта на всичко, което правим е поетапно отпадане на административната тежест за всички медицински специалисти, както и облекчаване на родителите и гражданите“, заяви министър Кирилов.

„Отпадането на здравните профилактични карти е ангажимент, който поехме както към родителите, така и към вас – лекарите и този ангажимент е спазен. Усилията ни за надграждане на системата продължават и разчитаме на вашето съдействие“, посочи министър Мундров.

По време на срещата беше направена демонстрация на системата, която ще е достъпна за медицинските специалисти в здравните кабинети в учебните заведения.

В нея вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента.

Освен електронизация на здравните карти, с новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на контактни бележки.

„В момента сме в процес на преливане на исторически данни за имунизациите на децата от системата на Националната здравноосигурителна каса към НЗИС, като се стремим до 15 септември да сме готови“, заяви Борис Костадинов, директор на дирекция „Софтуерна интеграция“ в Информационно обслужване.

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.

Въвеждането на електронен достъп до медицинската информация на децата за специалистите от здравните кабинети в детските градини и училищата първоначално е било планирано за 1 септември, но впоследствие е отложено. Това става ясно от писмо, изпратено от Столичната регионална здравна инспекция, предава Dariknews.bg.

След получено писмо от Здравно министерство, касаещо изменение и допълнение на Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, Ви уведомяваме, че се „отлага влизането в сила от 1 септември 2025 г. на изискванията за достъпване от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските градини до информацията в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за проведените медицински прегледи и имунизации, определена в чл. 4 от наредбата като изискуема при прием на деца", посочват от СРЗИ. 

ТЕЛК решенията вече са достъпни изцяло по електронен път

"В тази връзка следва да имате предвид, че до внедряване на функционалността за достъп до медицинската информация в НЗИС, посочените в наредбата, документи за прием на дете в детска градина следва да се приемат на хартиен носител", се посочва още в писмото. 

Ще отпаднат ли извинителните бележки за учениците

Припомняме ви, че през февруари отпадна медицинската бележка за липсата на контакт със заразноболен при прием или отсъствие на малчугана от детска градина за повече от 10 дни, или т.нар. „контактни“ бележки. Това се случи след обнародване в Държавен вестник на измененията в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини от 27 декември 2024 година. Важно уточнение е, че тази промяна важи само за деца над 3-годишна възраст. За по-малките малчугани важи Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и там промени на този етап няма.

Бележката за отсъствие на детето по болест засега остава.

Източник: Dariknews.bg, МЗ    
здравеопазване електронни услуги деца
