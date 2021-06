Тежки злополуки в китайски мини, има загинали

Д вама души са загинали, а 12 са в неизвестност, след две отделни злополуки във въгледобивна мини в Китай, съобщи държавната телевизия, цитирана от "Ройтерс".

Двамата загинали са станали жертва на злополука снощи в мина, управлявана от компанията "Хънан Хеби коул енд електрисити", което принуди властите в централната провинция Хънан да активират план за реакция при кризи.

Телевизията не даде подробности за причината за злополуката, при която изчезнаха шестима души.

