Силно земетресение в Иран, има жертви

Н ай-малко петима души са загинали при земетресение с магнитуд 6,1 в Южен Иран, предаде Ройтерс. Други 12 са пострадали.

Дълбочината на труса е 10 км. Последвали са и два по-късни силни с магнитуд до 6,3 по Рихтер.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.1 || 48 km NE of Bandar-e Lengeh (#Iran) || 7 min ago (local time 02:02:08). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/XrL7bGk8Th