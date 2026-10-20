ГДБОП и ДАНС удариха община Сунгурларе заради обществени поръчки, задържаха кмета

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М ащабна специализирана операция на ГДБОП и ДАНС се проведе в няколко града в страната, включително в община Сунгурларе, във връзка с разследване на предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки. Кметът на общината Димитър Гавазов беше задържан и отведен за разпит, съобщи NOVA.

В сградата на общината са извършени претърсвания, при които са иззети документи и други материали. Разследващите проверяват как са възлагани и изпълнявани обществени поръчки, какви суми са платени и дали отчетените дейности съответстват на реално извършеното.

По предварителна информация има съмнения за отклоняване на значителни средства от общинския бюджет, както и за фиктивно отчетени дейности и нарушения при избора на изпълнители. Към момента на публикуване няма официално обявени конкретни обвинения срещу кмета.

Кметът беше изведен след разпит

Гавазов е бил разпитван повече от четири часа в районното полицейско управление, след което е отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас. Той е бил изведен през задния вход, докато пред сградата са го очаквали журналисти.

В операцията участват служители на ГДБОП и ДАНС. По информация на NOVA действия се извършват и в други населени места, като са задържани и други лица. Точният им брой не е официално обявен.

Акция и в счетоводна къща в Бургас

Една от операциите е проведена в счетоводна къща в Бургас. По информация на NOVA служителите на ГДБОП са влезли в помещенията през балкон и прозорци, като са използвали стълби. По това време в офиса е имало счетоводители, работещи на компютрите си.

Мащабът на акцията и едновременните действия на няколко места са свързани с проверка на предполагаеми финансови нарушения. Разследващите събират документи и електронни данни, които да помогнат за установяване на начина, по който са разходвани публичните средства.

Към момента институциите не са предоставили подробна официална информация за всички проверявани лица и обекти, нито за конкретните размери на предполагаемите щети.

Кой е Димитър Гавазов

Димитър Гавазов беше избран за кмет на Сунгурларе на местните избори през 2023 г. като кандидат на ДПС. Той спечели още на първия тур с 55,83% от гласовете. Преди да заеме кметския пост, е бил заместник-кмет на общината.

Разследването продължава. До установяване на фактите и евентуално повдигане на обвинения не може да се приема, че проверяваните лица са извършили престъпление.