Провали се извънредното заседание на НС за помилването на "петричкия Ескобар"

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Н ародното събрание не успя да проведе извънредното си заседание днес заради липса на кворум. При втория опит за регистрация в пленарната зала се регистрираха 109 народни представители, след като при първата проверка електронното табло отчете 107 депутати.

„В залата няма кворум, поради което не може да се проведе заседание“, обяви председателят на парламента Михаела Доцова и закри заседанието.

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

При втората регистрация в залата присъстваха 21 депутати от „Прогресивна България“, 34 от ГЕРБ-СДС, 18 от ДПС, 19 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

При първия опит за регистрация се бяха записали 22-ма народни представители от „Прогресивна България“, 33-ма от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 19 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

Изслушване за помилването на Огнян Атанасов

Извънредното заседание беше свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители. Инициативата получи подкрепата и на „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС.

Единствената точка в предварително обявения дневен ред предвиждаше изслушване на представители на затворническата администрация, медицински специалисти и ръководители на служби за сигурност по случая с Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар.

Атанасов беше помилван през 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. Казусът отново привлече общественото и политическото внимание след разпространена информация за здравословното му състояние и кадри от охранителни камери, на които се вижда как той участва в бой.

Именно обстоятелствата около помилването, медицинските данни и действията на институциите трябваше да бъдат изяснени по време на парламентарното изслушване.

Извънредното заседание беше насрочено въпреки гласуваната от депутатите двуседмична ваканция заради предстоящите избори.