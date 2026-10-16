Започна операция по изтеглянето на кораба „Chelsea 3", ударен от дронове в Черно море

КНСБ на протест за по-високи заплати, автошествие блокира центъра на София

Части от Западна България остават без ток днес

Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване

Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

З апочна операция по изтегляне на кораба „Chelsea 3". Котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд.

От атакувания „Chelsea 3“ до мистерията с втория кораб: Какво знаем за плавателните съдове в Черно море

Корабът се намира на 12,5 морски мили южно от нос Маслен и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. В операцията ще се включи и вторият кораб на същия корабособственик - „Chelsea 2".

Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

Вчера операцията по овладяването и изтеглянето на кораба беше временно преустановена заради тежките метеорологични условия.

Влекачът „Алиот" успя да достигне съда в 12:45 ч., но прехвърлянето на аварийна група беше отменено заради сериозен риск за безопасността на екипите.

„Chelsea 2“ се появи край поразения кораб „Chelsea 3“

Моторният кораб „Chelsea 3", плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. 15-членният екипаж беше спасен.