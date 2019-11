Мощно земетресение в Албания, усетено е и у нас

М ощно земетресение от 6.4 по скалата на Рихтер удари адриатическото крайбрежие на Албания. Епицентърът на труса е бил на 10.2 км от Шияк.

Земетресението е било на дълбочина 20 км и се е случило около 04:54 часа сутринта българско време. Няколко сгради са се срутили заради труса, който е предизвикал паника сред населението. Последните информации са за 50 ранени. Станал е на 44 км западно от столицата.

BREAKING: Hospital in Albania's capital reports at least 50 injured after earthquake while TV images show a child being pulled from rubble https://t.co/VpIs6oYV7b pic.twitter.com/Cvl8Mn6iEB