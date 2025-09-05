България

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“

5 септември 2025, 06:45
А ко искаме да има железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на участието си в днешния парламентарен блицконтрол. 

Министър Караджов отговори на въпрос от народния представител Павлин Найденов от „Алианс за права и свободи“, който подчерта, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 млрд. лева, предвиждащи закупуването на мотриси и инвестиции в трасета, и поиска информация как това ще подобри жп транспорта в България. 

„Ако погледнете по-внимателно в сроковете, за които тези планове ще се реализират, ще видите, че договорът за обществена пътническа услуга за 1,4 млрд. лв. всъщност е за 12 години. Той е на практика равен на онази субсидия, която и към днешна дата плащаме на „БДЖ-Пътнически превози“, умножен по 12“, уточни министър Караджов.  

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“. „Имаме влакове, които са над 40-годишни. В обикновена ситуация тези вагони не би трябвало да се движат, но въпреки това им се правят ремонти. Поддържат се в движение поради простата причина, че няма вагони“, обясни той. По думите му има недостиг от около 36-37 вагона за покриване графика на движението на влаковете.

„Към края на годината ще станат 70 вагона, което вече е огромна липса. Предприел съм някои мерки. На 8-ми този месец заместник-министърът по железопътен транспорт ще бъде на срещи в Австрия, за да търсим начин, по който да запълним тази голяма липса“, обяви Гроздан Караджов. 

Заради липса на вагони са спрени над 36 влака в три региона на България, за да могат мотрисите от тях да се преместят към онези дестинации, където през лятото имаме по-интензивно движение, уточни министърът на транспорта и съобщенията. Караджов подчерта, че има обявени поръчки, но те ще се реализират евентуално най-малко след около три-четири години. Той увери, че министерството работи за подобряване на този вид транспорт. 

<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

