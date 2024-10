БезГранично: Как се прави бизнес в Германия, данъци и здравно осигуряване, и още нещо

Mечтаете да стартирате собствен бизнес в най-голямата икономика в Европа, където иновациите отговарят на традициите и ефективността е начин на живот? Или искате да работите дистанционно за високоплатена компания, докато живеете в България?

Като български гражданин имате златен билет да се присъедините към динамичната предприемаческа сцена на Германия, без трудния процес за виза или бюрократични ограничения.

(Видеото е архивно: Германия измества Япония в топ 3 на най-големите икономики)

Но преди да се потопите в оживените стартъпи в Берлин или да отворите ресторант в красивите алеи на Мюнхен, има няколко неща, които трябва да знаете.

От навигиране на местната бизнес култура до навлизане в процъфтяващи сектори като IT, зелена енергия и електронна търговия – в тази статия ще намерите цялата необходима информация, която ви трябва, за да постигнете успех в Германия!

Започване на бизнес в Германия

#DidYouKnow that 7.6 million people are employed by German companies abroad? 👨‍👩‍👦



Are you interested in more #facts about the German #economy? We reveal a few important ones in the video. 👇 #business #industry #export #Germany pic.twitter.com/rf4dUCWm1U — Insights into Germany | deutschland.de (@ger_trends) September 4, 2021

Да станете предприемач и собственик на бизнес е предизвикателство дори при обичайните обстоятелства, но ако искате да го направите в чужбина, има няколко допълнителни стъпки, които трябва да обмислите.

И все пак ще имате голяма полза от свободата на движение в рамките на ЕС, което ще улесни постигането на вашите цели и успех в Германия.

С лесен процес на регистрация, достъп до процъфтяващ пазар и същите права като германските предприемачи, можете да се съсредоточите върху това, което е най-важно: разрастването на вашия бизнес.

Независимо дали се стремите да стартирате технологичен стартъп, да се докоснете до процъфтяващия сектор на възобновяемата енергия или да намерите своята ниша в ресторантьорския бизнес на Германия, пътят напред е постлан с потенциал.

Ползи за гражданите на ЕС

Не е необходима виза или разрешение за работа: Като гражданин на ЕС имате право да живеете, работите и да започнете бизнес в Германия, без да се нуждаете от виза или разрешение за пребиваване. Можете да създадете своя бизнес при същите условия като германските граждани.

🇨🇴🇩🇪 Natalia from Colombia has been living in #Germany for four years and has found her second home there.



This was partly due to her employer. She told us what role this employer and her #work in general played in her arrival in Germany. 👇#TalentsforGermany #WorkinginGermany pic.twitter.com/GGVg3CldYs — Your career in Germany | deutschland.de (@ger_service) October 13, 2022

Свобода на движение: Можете свободно да се преместите в Германия и да управлявате бизнес без никакви ограничения, така че ако вашият бизнес процъфтява – нищо не ви пречи да се развиете и в други градове.

Опростена бизнес регистрация: За да създадете вашата компания, трябва да регистрирате бизнеса си в Търговския офис (Gewerbeamt). Този процес включва подаване на попълнен регистрационен формуляр, достъпен на техния уебсайт, валидна лична карта или паспорт и евентуално доказателство за професионална квалификация, в зависимост от вида на вашия бизнес. Можете да намерите цялата необходима информация за регистрация на бизнес ТУК и ТУК .

Административни и правни изисквания

Дори и с тези плюсове, няма измъкване от административните изисквания, особено в държава със стриктни регулации като Германия. Най-важните ви стъпки включват здравна застраховка, регистрация на адрес, данъчна регистрация и нова банкова сметка.

Yamini Gautam lives as an #expat in #Germany since 2014. Do you also think about #WorkinginGermany? Yamini can give you some important advice about starting your own #career in Germany. @vonGotham @MakeitinGermany #QuoteOfTheDay pic.twitter.com/ycxsIg4XfL — All about Germany | deutschland.de (@en_germany) February 5, 2020

Здравно осигуряване: Здравното осигуряване е задължително за всички жители на Германия и има две опции - държавно или частно здравноосигурително покритие.

Регистрирайте адреса си: След като стигнете до Германия, трябва да регистрирате адреса си (Anmelden) в местната служба за регистрация на жители (Einwohnermeldeamt).

Този процес се нарича Anmeldung и трябва да се извърши през първите 14 дни от пристигането ви в Европа. Meldepflicht (задължителна регистрация) изисква всеки, независимо дали е германец или чужденец, да се регистрира на домашния си адрес, за да получите може би най-важния документ за бизнес развитието ви - удостоверение за регистрация с краткото име Meldebescheinigung.

Meldebescheinigung, ще ви е необходимо за всички видове административни задачи в страната, например за откриване на банкова сметка или намиране на работа. ТУК можете да намерите всичко, което трябва да знаете за изготвянето на приложение, необходимите документи и т.н.

Данъчна регистрация: Сякаш започването на нов бизнес или нова работа в Германия не е достатъчно стресиращо, имате нужда от много документи, за да започнете работа. Немският данъчен номер е вашият личен данъчен номер в страната, който се използва от германските власти, за да ви идентифицират по въпроси, свързани с данъците.

На всяко физическо лице, което е регистрирано на адрес в Германия, се присвоява уникален данъчен идентификационен номер. Вашият немски данъчен номер остава същият за цял живот, дори ако промените името си, преместите адреса си или напуснете Германия. Данъчният номер винаги е 11 цифри и се изписва в следния формат: 00 000 000 000.

Трябва да се регистрирате в местната данъчна служба (Finanzamt), за да получите данъчен номер (Steuernummer) за вашия бизнес. Бъдете наясно с данъчните си задължения, като данък върху доходите, корпоративен данък, търговски данък и ДДС (като ако прочетете до края, ще разберете малко повече за данъчните ви задължения като работодател и служител)

ТУК може да намерите още полезна информация по темата.

Езикова бариера: Владеенето на английски е абсолютно задължително, независимо дали ще работите, или ще притежавате компания в Германия, но независимо, че много германци говорят английски, повечето официални документи са на немски. Владеенето на немски език или наемането на преводач може да помогне за по-гладкото навигиране в бюрокрацията.

Банкова сметка и застраховка

Ясно е, че трябва да отворите бизнес банкова сметка, за което ще ви трябва Meldebescheinigung (доказателството за адресна регистрация), валиден документ за самоличност и документи за регистрация на вашия бизнес. Процедурата е лесна, бърза и не изисква купчина бумащина.

Застраховката обаче представлява цяла нова планина от трудности и въпроси - трябва ви застраховка за вашия бизнес, като застраховка за обществена отговорност, застраховка за професионална отговорност и здравна застраховка. Тук можете да прочетете допълнително информация по темата.

В случай, че тези източници не са ви достатъчно, ето още няколко, които можете да намерите за полезни по време на вашите бизнес авантюри:

Търгуване и инвестиране – доклади и информация за икономическия пейзаж в Германия със специфични за сектора данни

Ръководство за стартъпи - практически съвети за създаване на стартъп в Германия, особено в големи градове като Берлин, Мюнхен и Хамбург.

Наръчник Германия – съвети за работа в Германия като чужденец.

Бизнес култура

След като попълните имената си, адреса си и се подпишете върху достатъчно хартия за един малък парк, остава забавната част (освен данъците, но те са за накрая) – бизнес култура и нетуъркинг.

Българската и немската бизнес култура са доста различни, може би е видимо и в стандарта ни на живот. При германците комуникацията е директна и по-професионална. Едно от най-важните неща, което може и да звучи като типичното клише, е да запомните – германците ценят точността, така че не закъснявайте за бизнес обяд или среща!

Присъединете се към местните бизнес мрежи

Ако не познавате никого в Германия, създаването на бизнес отношения от нищото е трудно. Затова ви съветваме да се съсредоточите върху вашите социални платформи, като Linkedin, и да участвате в местни бизнес мрежи, стартъпи и програми, за да се свържете с други предприемачи и да получите информация за пазара.

Германо-българската индустриално-търговска камара провежда събития в България и Германия, за които можеш да се регистрираш предварително и да участваш. Организацията също предоставя и „общи информационни услуги, организиране на посещения и бизнес делегации, посредничество при създаване на делови бизнес контакти с местни компании “.

Сектори с високо търсене и възможности за дистанционна работа в Германия

Част от този списък няма да бъде изненада за никой, влизал в Jobs.bg през последните три години, но има и някои неочаквани позиции.

Did you know that most #expats in #Germany come from the #USA and 35% of all expats probably want to stay for good? Get more interesting #facts about expats in Germany from the Expat Insider #Report 2020 here.#WorkingInGermany #ExpatLife @InterNationsorghttps://t.co/oseEDKb8Uz

— All about Germany | deutschland.de (@en_germany) October 21, 2020

IT и софтуерено инженерство - Търсенето в този сектор е изключително голямо – IT консултанти, експерти по киберсигурност, изкуствен интелект и т.н. – за вас пътя към успех в Германия е лесен и финансово обезпечен.

Има и голямо търсене в сектори като електронна търговия, финтех, здравни технологии и индустрия 4.0 (дигитализация на производството).

Потенциални доходи: Средните заплати варират от €50 000 до €80 000 на година, като висшите роли или специализираните умения печелят значително повече.

Здравеопазване и биотехнологии – ако сте медицински специалисти, медицински сестри, физиотерапевти и биотехнологични изследователи, и ако имате добър немски език, ще ви бъде лесно да си намерите високоплатена работа в Германия.

Потенциални доходи: Здравните специалисти като лекарите могат да печелят между €70 000 до €150 000 на година, в зависимост от тяхната специализация.

Зелена енергия и устойчивост- Германия инвестира изключително много средства и ресурси в развитието на зелените технологии, затова и има високо търсене на професионалисти в областта на възобновяемата енергия (слънчева, вятърна), устойчивото земеделие, екологичните консултации и зелените технологии.

Потенциални печалби: Специалистите по инженерство на възобновяема енергия или екологични консултации могат да печелят между €45 000 до €90 000 на година.

Електронна търговия и дигитален маркетинг – Голямо е търсенето и на дигитални търговци, SEO/SEM специалисти, мениджъри за електронна търговия и UX/UI дизайнери.

Потенциални печалби: Мениджърите по дигитален маркетинг и специалистите по електронна търговия могат да печелят между €40 000 до €70 000 на година.

Логистика и управление на веригата за доставки – Този сектор има силен растеж, задвижен от електронната търговия, световната търговия и необходимостта от оптимизиране на веригата за доставки. Търсят се мениджъри на веригата за доставки, логистични координатори и специалисти по управление на складове.

Потенциални печалби: Професионалистите в управлението на веригата за доставки могат да печелят между €50 000 до €80 000 на година.

💬🇩🇪 Do you want to #work in #Germany?



❗💡 Here's everything you need to know about:



📑 the #bureaucratic challenges

🇩🇪 where to ask for #support

💬 Tips & facts



... and how to find your way into the German labor market.#WorkInGermany #expat #FAQhttps://t.co/vOfcHYP8qJ — Your career in Germany | deutschland.de (@ger_service) June 13, 2023

Данъци

Най-малко любимата тема от всички – запазихме най-лошото за накрая. Никой не обича да плаща данъци, това е един от онези неприятни изненади, които получавате, когато станете възрастен и осъзнаете, че родителите ви са били прави – всичко е скъпо.

Но, ние не искаме да получим глоба в немски мащаб, така че тук може да видите списък с повечето възможни данъци.

Данъци за работодатели в Германия:

Lohnsteuer: Като работодател вие носите отговорност за удържането на данък върху дохода от заплатите на вашите служители и плащането му на германските данъчни власти от тяхно име. Сумата зависи от доходите на служителя, данъчния клас и всички надбавки.

Solidaritätszuschlag: Това е допълнителен данък върху данъка върху дохода, обикновено 5,5% от размера на данъка върху дохода. Прилага се за всички служители, които печелят над определен праг, и като работодател вие носите отговорност за удържането на това от заплатите.

Kirchensteuer: Ако вашите служители са регистрирани членове на призната църква в Германия, като католическата или протестантската църква, те са длъжни да плащат църковен данък (8% до 9% от данъка върху доходите, в зависимост от федералната държава). Работодателите трябва да удържат и плащат този данък от името на своите служители.

Sozialversicherungsbeiträge: Работодателите също трябва да допринасят за социалното осигуряване от името на своите служители.

Gewerbesteuer: Като бизнес трябва да плащате търговски данък, който варира в зависимост от общината, но обикновено варира от 7% до 17% от облагаемия доход на вашия бизнес. Това не е пряко свързано с наемането на служители, но е важен данък за бизнес операциите.

Данъци за служители в Германия или в немска компания

Ако сте наети от немска компания, данъците ви автоматично се взимат от заплатата ви от вашия работодател и включват всичко, което изброихме по-горе. ТУК може да прочетете допълнително.

Препоръчваме и да погледнете Taxfix, немски блог с подробни статии и източници за данъчната система в Германия.

И за последно – няма как да ви оставим, без няколко фрази на немски език, които да улеснят интегрирането ви в най-голямата европейска икономика!

Ich bin im Eimer - Аз съм в кофата

Тази фраза се използва, за да изрази чувство на изтощение. Все едно да кажеш, че си работил толкова много, че си готов да бъдеш изхвърлен като кофа!

Dienst nach Vorschrift -Задължение според правилата

Този израз описва да правиш абсолютния минимум, изискван на работа, нито повече, нито по-малко. Това е като да кажеш "Просто правя това, за което ми плащат".

Die Kuh vom Eis holen- Да махна кравата от леда

Това означава да решиш труден проблем или да излезеш от трудна ситуация.

“Der Laden läuft-Магазинът работи

Използва се, за да се каже, че бизнесът върви добре и всичко функционира гладко на работа. Все едно да кажеш “ добре смазана машина!”

Den inneren Schweinehund überwinden-Да преодолееш вътрешното прасе.

Тази странна фраза се използва, за да опише акта на преодоляване на мързела или вътрешната съпротива, за да се свърши работата.

Gute Zeit und bis bald!

На добър час и до нови срещи!

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase