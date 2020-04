Тръмп за носенето на маска: Не смятам да го правя

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп направи извънреднo неубедителен призив към гражданите на страната да започнат да покриват лицата си, за да се ограничи разпространението на новия коронавирус.

„Центърът за контрол и превенция на заболяванията препоръча използването на немедицински маски за лице като допълнителна доброволна мярка за общественото здраве”, заяви американският президент пред репортери в петък. „Това е доброволно. Аз не смятам да го правя”.

„Просто не искам да нося такава. Казват „препоръка”, препоръчват я. Чувствам се добре”, поясни Тръмп.

Над 1 милион души в света заразени с COVID-19

„Просто не искам да го правя - да седя в Овалния кабинет зад красивото, страхотно бюро „Резолют”, мисля си, че носенето на маска за лице, докато поздравявам президенти, премиери, диктатори, крале и кралици, някак си не го виждам за себе си. Може би ще променя решението си, но това (епидемията – бел. ред.) ще премине и се надявам да премине много бързо”.

Неща, които не знаем за коронавируса

Думите на президента предизвикаха реакцията на съпругата му, първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която написа в Туитър:

„С наближаването на уикенда, моля всички да приемат социалното дистанциране и носенето на маска/покриването на лицето, сериозно”.

На този фон САЩ са страната с най-много регистрирани заразени от новия коронавирус – 277 607. От тях са починали 7 406. Като за изминалите 24 часа беше отчетен мрачен рекорд от 1321 смъртни случая, както и пореден ръст на броя на заразените, с 32 284.

„Трябва да запазим медицинските хирургически респираторни маски за нашите служители на фронтовата линия, но идеята да се ползват респираторни покрития или покрития за уста за възпиране на кашляне и кихане сама по себе си не е лоша”, коментира вчера д-р Майк Райън, водещият експерт на СЗО за извънредните ситуации. Той уточни, че това не би отменило нуждата от редовно миене на ръцете и спазване на социална дистанция.

As the weekend approaches I ask that everyone take social distancing & wearing a mask/face covering seriously. #COVID19 is a virus that can spread to anyone - we can stop this together.