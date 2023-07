Зеленски: Светът е вдъхновен от украинската смелост и нашите герои

У краинският президент Володимир Зеленски изрази доверието на света в Украйна и нейния народ, съобщи БНР.

"Светът вярва в Украйна. Светът е вдъхновен от нашата смелост, вдъхновен от нашите герои", заяви Зеленски в послание в Twitter,

The world believes in Ukraine. The world is inspired by our courage, inspired by our heroes. And most importantly, Ukrainians believe in Ukraine, Ukrainians see what we are all capable of when we are together. We are the strongest when we are united. pic.twitter.com/YoisWrTbZ0