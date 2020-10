Зам.-председателят на Бундестага почина внезапно след припадък по време на интервю

З аместник-председателят на германския Бундестаг Томас Оперман почина внезапно, след като му прилоша снощи по време на снимки за телевизия ZDF.

66-годишният политик от Социалдемократическата партия на Германия (СДП) загуби съзнание по време на снимки на ZDF и веднага бе откаран в болница.

Германският министър на труда Хуберт Хайл изрази съболезнования в Туитър за смъртта на съпартиеца си.

Оперман обяви в края на август, че няма да участва в предстоящите парламентарни избори.

"След три десетилетия като член на парламента на Долна Саксония и Бундестага, сега е най-доброто време да направя нещо друго и да се насоча към нови проекти," каза той.

