Задава се нова смъртоносна болест, предупреждават учените

Н ово смъртоносно заболяване сред мъжете са открили учените.

Специалистите са нарекли новия синдром VEXAS. Той може да доведе до 40% смъртност сред носителите му.

Пациентите страдат от автовъзпалително заболяване, температура, активно образуване на тромби, както и възпалителен процес в хрущялната и белодробната тъкан.

Резултатите от изследванията са публикувани в списание "The New England Journal of Medicine".

Учените свързват това заболяване със соматични мутации на гена UBA1, който се намира в Х-хромозомата. В рамките на изследването мутации са били открити сред 25 мъже, а към края на проучването при още 25.

Според експертите броят на заболелите може да е значително по-висок.

Специалистите допускат, че заболяването е свързано с появата на възпалителни синдроми сред възрастните, за които по-рано се смяташе, че нямат връзка помежду си.